Омск-Информ
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·Общество

Юлия Нефедова сменила Юрия Маркушина, который проработал в этой должности всего полгода.
По данным ЕГРЮЛ Юрий Маркушин ушел с поста руководителя омского БУ «Муниципальный приют для животных». Учреждение с 20 марта возглавила Юлия Нефедова.
Как сообщает «СуперОмск»,  она была общественным инспектором в области обращения с животными. По данным «Нового Омска», ранее Нефедова занималась торговлей одеждой.
Напомним, за четыре года в приюте сменилось уже пять начальников. Зоозащитник Маркушин руководил приютом с сентября прошлого года. Его зарплата составляла 94 тыс. рублей.
·Общество

Юлия Нефедова сменила Юрия Маркушина, который проработал в этой должности всего полгода.
По данным ЕГРЮЛ Юрий Маркушин ушел с поста руководителя омского БУ «Муниципальный приют для животных». Учреждение с 20 марта возглавила Юлия Нефедова.
Как сообщает «СуперОмск»,  она была общественным инспектором в области обращения с животными. По данным «Нового Омска», ранее Нефедова занималась торговлей одеждой.
Напомним, за четыре года в приюте сменилось уже пять начальников. Зоозащитник Маркушин руководил приютом с сентября прошлого года. Его зарплата составляла 94 тыс. рублей.