Мероприятие состоится сегодня днем на улице 2-я Поселковая.
Минспорта приглашает омичей на мастер-класс самого юного участника международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос». Сегодня в 15:00 в Нефтяниках горожане смогут поучиться рисованию у 14-летнего художника Матвея.
– Он расскажет о своей технике рисования и покажет, как легко, а главное, красиво, можно научиться рисовать на бумаге. Каждый участник мастер-класса сможет порисовать и забрать свой рисунок на память, – рассказал министр спорта Омской области Иван Колесник.
Адрес мастер-класса: 2-я Поселковая, 18.
На стенах домов в омском микрорайоне «Модерн» продолжают появляться новые рисунки. Один из художников на минувшей неделе изобразил девочку с котом. Еще одну стену украсит изображение белого медведя. На другой появится семья – мужчина и женщина. Третью украсят абстрактные граффити. Всего в микрорайоне планируется нарисовать 50 граффити.