Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Граффити нарисовал один из художников в рамках фестиваля.
На стенах домов в омском микрорайоне «Модерн» продолжают появляться новые рисунки. Один из художников изобразил девочку с котом. Фотографиями этих граффити горожане делятся в соцсетях.
Как сообщает «Омск_путеводитель», еще одну стену украсит изображение белого медведя. На другой появится семья – мужчина и женщина. Третью украсят абстрактные граффити.
Отметим, что всего в микрорайоне планируется нарисовать 50 граффити. Еще 50 разместят в других частях города.
·Культура/Афиша

Граффити нарисовал один из художников в рамках фестиваля.
На стенах домов в омском микрорайоне «Модерн» продолжают появляться новые рисунки. Один из художников изобразил девочку с котом. Фотографиями этих граффити горожане делятся в соцсетях.
Как сообщает «Омск_путеводитель», еще одну стену украсит изображение белого медведя. На другой появится семья – мужчина и женщина. Третью украсят абстрактные граффити.
Отметим, что всего в микрорайоне планируется нарисовать 50 граффити. Еще 50 разместят в других частях города.