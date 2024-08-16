В скором времени на аллее в центре города появятся еще шесть новых скульптур.

В Омске на Алее олимпийцев уже подготовили площадку для установки новых бюстов, сообщает «СуперОмск». Пока еще не оглашали полный список спортсменов, чьи скульптуры появятся на набережной Оми.

Однако известно, что один из них будет посвящен выпускнику Омского физкультурного института, олимпийскому чемпиону, заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру СССР и России, президенту Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаилу Мамиашвили. Кроме этого бюста на аллее в центре Омска установят еще пять скульптур, которые посвящены знаменитым спортсменам.