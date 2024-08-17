Известные омичи рассказали свои лайфхаки, как сохранить здоровую улыбку с минимальными затратами.

Дантист – врач, которого хотя бы раз в жизни посещает каждый. Некоторые компании, даже государственные, при приеме на работу практикуют полное обследование персонала. В так называемый «бегунок» включают и зубного доктора. Хотя многие с удовольствием избежали бы визита к стоматологу. Тем не менее сами врачи этого профиля убеждены: посещать их надо обязательно, хотя бы для профилактики. Считается, что предупредить последствия недуга дешевле, чем лечить его потом.

– У людей в России нет ценности здоровья. Здоровье по статистике у нас лишь на 7-8-м месте в числе приоритетов. Считается, например, что временные «молочные» зубы лечить не надо. А ведь именно в детском возрасте закладываются привычки и здоровье, – убеждена доктор медицинских наук, преподаватель Омского медуниверситета Ирина Волошина.

Однако при этом лечение зубов становится все дороже. «Омск-информ» выяснил стоимость услуг и узнал, почему ценник достиг почти «космических» размеров.

Бизнес для випов

Устойчивое выражение «голливудская улыбка», когда кинозвезда покоряет с экрана ослепительно белыми зубами, появилось в употреблении чуть больше ста лет назад. Понятие ввели в обиход благодаря изобретению американского дантиста Чарльза Пинкуса.

Он предложил прототип современных виниров – насадок на проблемные зубы (кривые, темные), благодаря которым и получались ровные блестящие ряды. Из советских кинозвезд подобной улыбкой могла похвастаться только Любовь Орлова. Ее супруг Григорий Александров при создании образа красной суперстар взял за основу имидж Марлен Дитрих, с которой познакомился во время своей творческой поездки в США. Отечественные кинонебожители чаще всего блистали красивыми зубами только в молодости. Потом многие из них при крупных планах носили «капу»- накладку на зубы, имитирующую их.

Отечественная стоматология в советский период очень отставала от западной. Страна, первой покорившая космос, меньше всего думала об этой сфере. Даже члены всемогущего политбюро КПСС предпочитали ставить золотые коронки.

Но времена изменились, и стоматология превратилась в одну из самых прибыльных сфер медицины. Достаточно напомнить, что в этом бизнесе в Омске крутятся известные предприниматели. В списке владельцев частных стоматологий оказались бывший депутат Заксобрания Александр Триппель, бывший декан факультета международного бизнеса ОмГУ Юрий Дусь; основатель известного рекламного агентства «Арт-Мастер» Денис Кузнецов, брат владельца омского «Техуглерода» Игорь Каплунат.И этот перечень можно продолжать.

Ценники в этих стоматологиях «не божеские». Так в «Спартамеде» Триппеля имплант по спецпредложению можно поставить за 26 тысяч рублей. А модное исправление прикуса с помощью брекетов различных систем обойдется в сумму от 19 до 86 тысяч рублей.

Минимальная стоимость импланта в «Элите» Юрия Дуся составит почти 42 тысячи рублей. Но, дабы не отпугнуть пациентов, на сайте клиники подробно расписывается, за что берутся деньги. За так называемое простое удаление от «элитных» стоматологов потребителю придется выложить почти 4 тысячи рублей. Заметим, что вырвать зуб в муниципальной клинике при наличии полиса и местной прописки можно бесплатно. По отзывам пациентов, процедура эта проходит ничуть не хуже, чем в платной клинике. Единственное, придется сидеть в очереди и для начала раздобыть талон к хирургу. В конце концов, это дело вкуса и по большей части кошелька, то есть финансовых возможностей.

Брекеты, элайнеры и имплантация

В Голливуде сейчас мода на естественность, а потому понятие «голливудская улыбка» в данный момент потеряло свою актуальность. Да и некогда весьма модное отбеливание сейчас утратило лидерство. По мнению доктора медицинских наук Ирины Волошиной, ТОП-3 стоматологических услуг в данный момент составляют: исправление прикуса с помощью брекетов или элайнеров, имплантация, и только на третьем месте отбеливание вкупе с профгигиеной и фторированием.

Прикусу сейчас уделяется очень большое внимание. Правильный он не только красив, но прежде всего важен для здоровья. Это позволит в том числе правильно пережевывать пищу. Точнее, определенное количество времени, что лишит вас проблем с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, правильный прикус, вполне вероятно, избавит и от головных болей. Так что стоматологические услуги – это не только и не столько красота.

Что касается брекетов, то их носят от нескольких месяцев до нескольких лет. Можно воспользоваться и элайнерами – силиконовыми заменителями брекетов. Они менее заметны на зубах, и изготавливают их по слепкам индивидуально под каждого пациента. Силиконовые элайнеры – дело недолговечное. И к тому же за время излечения их придется сменить несколько десятков. Подходят они в отличие от классических брекетов лишь 80 % пациентов.

Процедура отбеливания зубов не является обязательной. Как оказалось, зачастую вполне достаточно профессиональной чистки зубов от налета. Удаленный зубной камень улучшает внешний вид улыбки. Заметим, что в Омске процедура отбеливания – не самая популярная даже среди людей публичных профессий. Выглядит это иногда нарочито, а слишком привлекать к себе внимание омичи не любят. Ну, если они не королевы красоты. Поговаривали, что отбеливал зубы для красивой улыбки предыдущий омский губернатор Александр Бурков. Правда, официально этого никто не подтверждал.

Вопреки расхожему мнению, импланты, как правило, приживаются. Медики считают, что случаи непринятия организмом искусственных зубов единичны.

– От чего это зависит? От ряда факторов. Провели человеку процедуру, а он сел в самолет и улетел в срочную командировку. Произошла перегрузка кровеносных сосудов. Или в баню сходил попарился, или на тренировку. Таблетки доктор назначил, а пациент их сам отменил, – перечислила случаи отторжения имплантов доктор наук Ирина Волошина.

Почему растут цены?

В связи с этим возникает банальный, но насущный вопрос: почему красивая улыбка обходится так дорого? Основная причина лежит на поверхности – стоматологические услуги так и не стали импортозамещенными. Материалы и техника все западного производства. С введением санкций иностранные производители отказались от поставок, а оставшиеся на рынке компании взвинтили ценник.

– Абсолютное большинство материалов, инструментов и техники западного производства. Даже лотки и сама стоматологическая установка. Санкции обеднили ассортимент на рынке, а зарубежные компании в связи с ними даже предзаказы отменили, а деньги вернули, – пояснила доктор медицинских наук, преподаватель Омского медуниверситета Ирина Волошина.

Она привела в пример известную итальянскую фирму, которая свои стоматологические установки не продает теперь даже Казахстану. Так что все для дантистов везут теперь через страны-посредники. Транспортное плечо стало протяженнее, а значит, выросли расходы на доставку. Логистика не могла не отразиться на ценах. В целом за 2022 год они выросли на 11 %, а посещение специалиста в платной стомклинике обойдется теперь более чем на треть дороже. В нынешнем году ценник стал еще более солидным. Однако медики считают такие прейскуранты вполне обоснованными. И приравнивают стоматологию к услугам бьюти-сферы, где клиенты не скупятся.

– Основной ресурс – это человек с его знаниями и умениями. Потому что только он может применить на практике инструменты, материалы и оборудование. Вы спрашиваете: «Ой, почему это дорого?». Когда вы приходите на маникюр или прическу к девушке без высшего образования и оставляете порой две тысячи за визит – вас это не удивляет. А через некоторое время вы опять к ней придете и оставите деньги за повторную услугу, – рассуждает Волошина.

Эксперт считает, что важно найти «своего» стоматолога, который направит на лечение к другим специалистами, дабы устранить причину проблем с зубами.

– Я очень часто направляю пациентов к лору, гастроэнтерологу, психотерапевту. Потому что, например, скрежетание зубами часто является не стоматологической проблемой. А значит, вылечить этот изъян можно без вмешательства стоматолога, – отметила доктор Волошина.

Лайфхаки от известных омичей

№ 1 Генетика

Известные омичи поделились с редакцией своими секретами красивых улыбок.

Не всем, как столичной звезде сериалов и мюзиклов, в прошлом блиставшей на сцене Омского ТЮЗа, Ксении Кантор подфартило с наследственностью. Это, конечно, трудно назвать лайфхаком, но все же.

– Мне очень повезло с генетикой в этом вопросе, ни имплантов, ни виниров, ни протезирования, ни коронок, ни брекетов у меня нет. Отбеливаю в домашних условиях, у стоматолога была, наверное, лет 10 назад. И очень этим счастлива, – сказала Ксения Кантор.

№ 2 Заплатить дорого, забыть надолго

А вот экс-звезде омских «12 канала» и ГТРК «Иртыш» Танзиле Бахтияровой, чтобы выглядеть в кадре безупречно, еще шесть лет назад пришлось отдать за стоматологические услуги четверть миллиона. Но с тех пор на этот счет она не заморачивается.

– Была всегда недовольна зубами, сколько себя помню. Ставила брекеты в 2018 году. Перед ними сделала полную санацию полости рта, это обязательное условие. Сейчас привел зубы в порядок, снял брекеты и просто поддерживаешь их состояние. С тех пор, кстати, даже кариес больше не лечила – он просто отсутствует, – призналась телеведущая.

№ 3 Найти своего стоматолога

Но лучше всего работает третий способ – найти «личного» врача. Солистка омской филармонии Татьяна Семерьянова довольна услугами своего стоматолога. Его работа радует ее уже полтора десятка лет. Однако в ближайшее время намерена совершить повторный визит к врачу.

– Давно не ходила к стоматологу, но сейчас пришел момент, когда надо идти. Так как я родила двоих детей, естественно, процесс разрушения зубов был неизбежен. Но мне повезло, моя свекровь стоматолог, и она вовремя все восстановила. Однако свекровь живет в Алтайском крае, и поэтому не всегда могу к ней обратиться, – поделилась вокалистка.

Отметив, что много лет доверяет свою челюсть стоматологу Наталье Хмелевой.

– К ней обращалась за протезированием 15 лет назад. Преимущество в том, что она ставит коронки на живые зубы, обтачивает, не удаляя нерв. Таким образом, зуб под коронкой сохраняется и сам протез может простоять более 15 лет, – раскрывает секрет своей улыбки певица Семерьянова.

Татьяна признается, что керамические коронки в середине 2000-х ей обошлись в весьма умеренную по тем временам цену: в несколько раз дешевле, чем в других клиниках.

Из всего перечисленного можно сделать вывод: ценник дантистов год от года будет только расти. Проще и главное дешевле следить внимательно за полостью рта и вовремя совершать профилактические визиты к своему доктору. Чем потом выкладывать за челюсть стоимость космической ракеты.