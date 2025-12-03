Здоровые зубы к Новому году можно подарить себе со скидками до 25 % в стоматологии «Евромед»

Выгодными предложениями можно успеть воспользоваться до конца года в отделениях стоматологии «Евромед», в Омске теперь их три.

В стоматологии «Евромед» оказываются все основные стоматологические услуги для взрослых и детей: лечение кариеса, исправление прикуса, все виды протезирования, а также имплантация.

Теперь отделений стоматологии «Евромед» по городу три – в Нефтяниках (ул. Магистральная, 70б), на Левом берегу (ул. Лукашевича, 21б) и в центре города (ул. Кемеровская, 13). Найти подходящее для себя предложение могут буквально все омичи. Тем более в клинике на услуги стоматологии действует ряд акций*.

Так, по всем трем адресам проходит акция на имплантацию зубов – до 31 декабря 2025 года пациенты могут воспользоваться скидкой 25 %. В акции участвует два вида систем имплантатов – Осстем (Южная Корея) и Медентика (Германия).

Цены по акции:

.

В акции участвуют следующие опытные врачи:

Гришина Ирина Юрьевна – врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог;

Жеребцов Андрей Владимирович – врач – стоматолог-хирург, имплантолог, челюстно-лицевой хирург;

Зубарев Илья Евгеньевич – врач – стоматолог-хирург;

Каштанов Федор Федорович – врач – стоматолог-хирург, челюстно-лицевой хирург;

Самойлова Анна Юрьевна – врач – стоматолог-хирург первой квалификационной категории;

Сафронов Артем Игоревич – врач – стоматолог-хирург, имплантолог;

Хоботов Илья Дмитриевич – врач – стоматолог-хирург, имплантолог.

Подробная информация об условиях акции на сайте стоматологии «Евромед».

А для тех, кто еще не был в стоматологии в Нефтяниках, действует отдельное предложение! Познакомиться со стоматологией нового корпуса можно, воспользовавшись комплексным предложением: бесплатная первичная консультация и скидка 15 % на последующее лечение для новых пациентов в стоматологии на Магистральной, 70б.

По этому адресу ведут прием опытные врачи-стоматологи следующих направлений: терапевты (взрослые и детские), ортопеды, ортодонты, хирурги и имплантологи. В одном месте можно решить практически любые стоматологические проблемы.

Подробная информация об условиях акции на сайте.

Обратиться в стоматологию «Евромед» можно по телефону 341-333. Администратор ответит на вопросы и поможет осуществить запись к нужному специалисту в удобное время.

*Организатор акций ООО «МЦСМ «Евромед». Сроки акции 20.10.25 – 15.01.25. Подробная информация об организаторе, сроках и условиях проведения акции у операторов справочной службы и на сайте euromed-omsk.ru. Организатор акций оставляет за собой право досрочно завершить акцию или изменить правила ее проведения при условии предварительного информирования пациентов через официальный сайт.

ООО «МЦСМ «Евромед», Лицензия Л041-00110-55/00573852 от 12 августа 2020 г. Реклама