Омск-Информ
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·Общество

Интересную особенность заметили стоматологи.

У поколения зумеров перестали расти зубы мудрости, сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Shot. Как заметили стоматологи, привычные «восьмерки» стали крайне редко встречаться у молодого поколения. У некоторых зубы мудрости не просто не пробиваются, а отсутствует даже корень зуба.

По мнению специалистов, причинами отсутствия зубов мудрости у поколения зумеров являются мягкая пища и эволюция. Сегодня молодежи не нужно пережевывать цельные куски мяса, из-за чего челюсть стала меньше, а зубы менее острыми. Зубы мудрости в этих условиях перестали расти.

·Общество

Интересную особенность заметили стоматологи.

У поколения зумеров перестали расти зубы мудрости, сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Shot. Как заметили стоматологи, привычные «восьмерки» стали крайне редко встречаться у молодого поколения. У некоторых зубы мудрости не просто не пробиваются, а отсутствует даже корень зуба.

По мнению специалистов, причинами отсутствия зубов мудрости у поколения зумеров являются мягкая пища и эволюция. Сегодня молодежи не нужно пережевывать цельные куски мяса, из-за чего челюсть стала меньше, а зубы менее острыми. Зубы мудрости в этих условиях перестали расти.