Это начнет действовать с 1 октября 2024 года.

Правительство РФ подписало распоряжение от 15 августа об увеличении зарплаты работникам федеральных государственных учреждений. В документе говорится об индексации зарплаты на 5,1% с 1 октября 2024 года.

Речь идет о преподавателях федеральных университетов, медработниках клинических центров, работниках гидрометеорологической службы. Зарплаты также будут проиндексированы тем, кто трудится в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры, а также относится к гражданскому персоналу силовых ведомств (Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии).

Увеличение окладов этих категорий работников отражается в том числе и в законе о федеральном бюджете на 2024 год.