Пострадавший получил различные резаные раны груди и живота.
Омские полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В дежурную часть и скорую медицинскую помощь одновременно поступили сообщения от очевидцев о травмированном 34-летнем мужчине на проспекте Королева. Пострадавший был госпитализирован с проникающими колото-резаными ранами груди и живота. Сотрудники полиции выяснили: поздно вечером потерпевший вместе с другом безмятежно распивали спиртное. Из подъезда вышел незнакомый мужчина, между ними произошел конфликт, переросший в драку. Затем незнакомец ушел, а вернулся через некоторое время с ножом в руках. Мужчина нанес им несколько ударов пострадавшему и скрылся. Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 44-летний житель Нефтяников Советского округа, ранее судимый за разбойное нападение и убийство. В тот день он приходил в гости к знакомой. После конфликта он выбросил нож в урну, где его и обнаружили полицейские. Расследование уголовного дела продолжается. Зачинщику кровавой резни грозит до 10 лет тюрьмы.