Омск-Информ
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·Культура/Афиша

«Зеленый театр» будет работать в теплое время года.
В Омске появился «Зеленый театр». Совместный проект Дома актера и Дендрологического сада им. Гензе реализуют на поляне рядом с прудом, где обитают карпы кои.
Афиша:
  • 17 и 18 августа в 11:00 для детей с 3 лет и родителей пройдет спектакль-игра «Красная Шапочка» (0 +) в исполнении артиста Евгения Сизова. Билеты для детей до 3 лет бесплатные.
  • 18 августа в 20:00 Евгений Сизов покажет моноспектакль «Мой дедушка был вишней» (12 +).
  • 23 и 24 августа в 20:00 команда «Просто театр» покажет свою премьерную работу «LizaAlert» (16 +). У зрителей спектакля будет возможность пообщаться с реальными участниками отряда и перенять у них практический опыт.
По театральному билету можно также посмотреть дендросад.
·Культура/Афиша

«Зеленый театр» будет работать в теплое время года.
В Омске появился «Зеленый театр». Совместный проект Дома актера и Дендрологического сада им. Гензе реализуют на поляне рядом с прудом, где обитают карпы кои.
Афиша:
  • 17 и 18 августа в 11:00 для детей с 3 лет и родителей пройдет спектакль-игра «Красная Шапочка» (0 +) в исполнении артиста Евгения Сизова. Билеты для детей до 3 лет бесплатные.
  • 18 августа в 20:00 Евгений Сизов покажет моноспектакль «Мой дедушка был вишней» (12 +).
  • 23 и 24 августа в 20:00 команда «Просто театр» покажет свою премьерную работу «LizaAlert» (16 +). У зрителей спектакля будет возможность пообщаться с реальными участниками отряда и перенять у них практический опыт.
По театральному билету можно также посмотреть дендросад.