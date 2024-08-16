ООО «Банковские и финансовые системы» подписало с властями региона соглашение о создании в Омске технопарка в области радиоэлектронной промышленности.

Более двух месяцев назад, 7 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума власти Омской области и ООО «Банковские и финансовые системы» подписали соглашение о создании технопарка радиоэлектронной промышленности. Как сообщал тогда губернатор Виталий Хоценко, в технопарке развернутся исследования по созданию новой радиоэлектронной продукции и ее комплектующих.

Управляющей компанией для нового технопарка станет ООО «Электрон». Фирма была создана несколько дней назад, ее уставный капитал составил 10 млн рублей. «БФС» является одним из крупнейших производителей банкоматов в России. В омском технопарке будут производить в том числе комплектующие для банкоматов.

– Мы подписали соглашение о создании технопарка в городе Омске в области радиоэлектронной промышленности. Соответственно, ООО «Электрон» выступит управляющей компанией этого технопарка, в котором будут зарегистрированы компании, производящие электронную продукцию – не только комплектующие для банкоматов и других устройств самообслуживания, но и электронно-компонентную базу для различных сфер экономики, – сказал в комментарии «СуперОмску» гендиректор «БФС» Артем Жилонов.

Где будет располагаться технопарк и кто станет его резидентами, пока неизвестно.