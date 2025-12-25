Омск-Информ
·Общество

В Тюмени задержали рассерженного омича, который резал кабели банкоматов

Мужчина обиделся на банк из-за выданной ему справки. Ему не понравилось ее содержание.

В массовом повреждении банкоматов подозревают мужчину, задержанного тюменской полицией. Он перерезал кабели, чтобы отомстить банку за справку: ему выдали обычную, а ему хотелось расширенной.

Пресс-служба УМВД по Тюменской области предоставила комментарий URA.RU:

– 52-летний уроженец Омска, проживающий в Тюмени, был задержан. В отношении него составлено шесть протоколов за «Мелкое хулиганство».

Ранее «Омск-информ» сообщал, что Советский районный суд Омска признал 42-летнего жителя города виновным в подрыве пяти банкоматов в конце 2022 года и весной 2024 года. Его осудили на 9 лет общего режима.

