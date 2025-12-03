Житель Омска взорвал пять банкоматов, но так и не стал миллионером

За изготовление взрывных устройств и покушение на кражу омич получил 9 лет колонии.

Советский районный суд Омска признал 42-летнего жителя города виновным в подрыве пяти банкоматов в конце 2022 года и весной 2024 года.

Мужчина изготавливал взрывные устройства на основе газовой смеси и устраивал взрывы, чтобы завладеть деньгами, однако каждый раз ему приходилось уходить без добычи, потому что в помещениях, где располагались банкоматы, срабатывала сигнализация.

После одной из таких попыток ограбления омича задержали. Как сообщали в полиции, у мужчины изъяли три газовых баллона, камуфляжный костюм, балаклаву и компрессор.

За изготовление взрывных устройств и покушение на кражу суд приговорил омича к 9 годам общего режима. У него также конфисковали 150 тыс. рублей. Еще на 300 тысяч мужчину оштрафовали.

Свою вину в совершении преступлений омич признал лишь частично. По его словам, на преступления его толкнули долги.

После оглашения приговора мужчину взяли под стражу, однако он еще может обжаловать приговор.