Абитуриентам предлагается пять направлений подготовки по востребованным на рынке труда специальностям. На каждом из них пока есть бюджетные места.

Омский госуниверситет им. Ф. М. Достоевского продолжает прием документов на платное обучение по программам среднего профессионального образования на 2024/2025 учебный год. Абитуриентам, которым не удалось пройти на бюджетные места, Институт СПО ОмГУ предлагает пять направлений подготовки. На каждом из них осталось от 5 до 20 платных мест. Поступление возможно на базе девяти и одиннадцати классов. Продолжается набор на специальности: «Информационные системы и программирование», «Сетевое и системное администрирование», «Обеспечение информационной безопасности», «Технология контроля химических соединений», «Юриспруденция».

– В этом году значительно возрос конкурс на бюджетное обучение, – сообщил директор Института среднего профессионального образования и довузовской подготовки ОмГУ Леонид Гурьян. – Абитуриентам, не прошедшим конкурсный отбор на бюджет, мы предлагаем качественное платное обучение по комфортной цене. В зависимости от среднего балла аттестата могут быть предоставлены скидки до 30 процентов.

Прием документов на платное обучение по программам среднего профессионального образования продлится до 30 августа. Приемная комиссия работает в главном корпусе вуза (ул. Фрунзе, 6). Здесь же можно получить консультацию по программам подготовки.

ФГАОУ ВО «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского», ИНН 5501003925. Реклама