Президентский проект по капитальному ремонту школ в Омске находится под постоянным вниманием первых лиц города.

Сегодня, 14 августа, мэр Омска Сергей Шелест вместе с председателем Омского городского Совета Владимиром Корбутом, его замом Светланой Студеникиной и исполняющим обязанности прокурора города Александром Лазарчуком посетили школу № 118 в Октябрьском и № 107 в Ленинском округах.

Мэр Омска напомнил, что подрядчиком капремонта этих школ является ООО «Строительные материалы Сибири». В школе № 118 идет демонтаж штукатурки и полов, строители занимаются обустройством новой кровли, ремонтом инженерных коммуникаций. Примерно на таком же этапе находится и школа № 107.

– Главное – не контролировать то, как идет ход работ, а совместно с застройщиками влиять на этот процесс, ускорять его. В какой-то степени мы уже говорим о 14 образовательных учреждениях, три из них наиболее проблемные, а ряд школ в этом году уже будут готовы к приему учеников в обновленных условиях. Считаю это самым приоритетным направлением нашей работы, – поделился Владимир Корбут.

Сергей Шелест сделал акцент на безопасности ремонтируемых объектов.

– В наше время задача одна: обеспечить безопасность и комфорт для юных омичей и педагогов. Ставим ее перед всеми подрядчиками, думаю, они понимают меру возложенной на них ответственности, – написал мэр в своем Телеграм-канале.

Делегация смогла убедиться, что каждый объект имеет свои характерные особенности, которые зависят от проекта, времени постройки, применения определенных материалов, а также от добросовестности тех, кто возводил эти образовательные учреждения десятилетия назад.