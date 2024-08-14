Это связано с сезонным снижением пассажиропотока до Бишкека.

В «Омскоблавтотрансе» сообщили, что из-за снижения спроса с 31 августа будет приостановлено автобусное сообщение до столицы Киргизии, Бишкека. Перевозчиками выступают ИП Титов А. А. и ОАО «Транс-Союз-Азия». Маршрут отправлением на 20 часов в последний день лета уже не выйдет в рейс.

Отметим, что автобусы до Бишкека курсировали с 29 апреля и выполняли рейсы только в летнее время. Стоимость одного билета составляет 6 тыс. рублей. Путь до столицы Киргизии занимает почти 37 часов.