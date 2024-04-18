Омск-Информ
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·Общество

Пока перевозчик запланировал только два рейса до середины мая.
Из Омска возобновляют международные автобусные рейсы в Бишкек. Как сообщает «Омскоблавтотранс», ближайшие состоятся 29 апреля и 13 мая.
От Омского автовокзала автобусы будут отправляться в 20:00. Стоимость одного билета – 6 тыс. рублей. Отметим, что путь до Бишкека занимает почти 37 часов.
Ранее сообщалось, что запуск автобусов из Омска в Астану отложили из-за паводка.
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·Общество

Пока перевозчик запланировал только два рейса до середины мая.
Из Омска возобновляют международные автобусные рейсы в Бишкек. Как сообщает «Омскоблавтотранс», ближайшие состоятся 29 апреля и 13 мая.
От Омского автовокзала автобусы будут отправляться в 20:00. Стоимость одного билета – 6 тыс. рублей. Отметим, что путь до Бишкека занимает почти 37 часов.
Ранее сообщалось, что запуск автобусов из Омска в Астану отложили из-за паводка.
1000