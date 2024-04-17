Первый рейс в столицу Казахстана отправится только 2 мая, хотя автобусное сообщение должны были запустить уже послезавтра.

Первый рейс в столицу Казахстана отправится только 2 мая, хотя автобусное сообщение должны были запустить уже послезавтра.

Запуск автобусов из Омска в Астану откладывается на две недели. Как сообщили в АО «Омскоблавтотранс», причиной такого решения стало ограничение движения в связи с паводками в Казахстане.

Напомним, что первый рейс в столицу Казахстана должен был отправиться из Омска 19 апреля. Но автобусное сообщение откроется только 2 мая.

Ранее сообщалось, что возить пассажиров между двумя городами будут перевозчики ИП Коробейников Д. Н. (Россия) и ТОО «CATH TRANS» (Казахстан).

Автобусы будут отправляться от Омского автовокзала в 06:50. Стоимость одного билета составит 2500 рублей.