Банк увеличил процентную ставку по накопительному счету «Про запас» и улучшил условия по вкладу в китайских юанях.

По накопительному счету «Про запас» в первые два месяца начисляется максимальный доход 19 % годовых на сумму до 3 млн рублей. Такую ставку получают клиенты, которые последние три месяца не открывали накопительных счетов в ПСБ или суммарный остаток по всем их счетам не превышает 1 тыс. рублей. Снимать и пополнять денежные средства по накопительному счету можно без ограничений.

Также ПСБ улучшил условия по вкладу «В юанях» на всех сроках привлечения. Теперь максимальная доходность по депозиту достигает 5 % годовых при размещении средств на два года. При открытии вклада на полтора года ставка составит 4,9 % годовых, на срок от одного года – 4,8 %. Минимальная сумма размещения – 10 тыс. китайских юаней.

Ранее банк увеличил доходность по самым востребованным у клиентов вкладам «Мой доход» и «Сильная ставка». Повышенную ставку до 18 % по депозиту «Сильная ставка» получают вкладчики, разместившие средства на срок 6 месяцев, при открытии вклада на год доходность составляет 17,5 %, на три месяца – 17 %.

По вкладу «Мой доход» повышенная ставка 17 % годовых доступна при размещении средств на срок полгода. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует дополнительная надбавка к ставке в размере 0,1 п.п.

Вклады и накопительные счета можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении и интернет-банке. Минимальная сумма любого рублевого вклада при открытии в офисе или в мобильном банке составляет 100 тысяч рублей, а для вклада «Мой доход» предусмотрено открытие через банкомат – минимальная сумма составит 10 тыс. рублей.

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