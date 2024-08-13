Омск-Информ
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·Спорт

Как рассказал министр спорта региона, оно будет акриловым.
На площадке Центра уличного баскетбола на набережной Тухачевского в Омске уже начали укладывать специальное акриловое покрытие. Ранее там установили баскетбольные кольца, сделали зону воркаута, поставили ограждение.
– С нетерпением ждем появления нового спортивного объекта. Уверен, что сюда многие будут с удовольствием приходить и заниматься спортом. А наши баскетболистки «Нефтяника-Титана» будут проводить здесь свои мастер-классы, встречи с болельщиками и много других интересных мероприятий, – отметил министр спорта Омской области Иван Колесник.
Напомним, «СтройМонтажПроект» планирует завершить работы осенью.
·Спорт

Как рассказал министр спорта региона, оно будет акриловым.
На площадке Центра уличного баскетбола на набережной Тухачевского в Омске уже начали укладывать специальное акриловое покрытие. Ранее там установили баскетбольные кольца, сделали зону воркаута, поставили ограждение.
– С нетерпением ждем появления нового спортивного объекта. Уверен, что сюда многие будут с удовольствием приходить и заниматься спортом. А наши баскетболистки «Нефтяника-Титана» будут проводить здесь свои мастер-классы, встречи с болельщиками и много других интересных мероприятий, – отметил министр спорта Омской области Иван Колесник.
Напомним, «СтройМонтажПроект» планирует завершить работы осенью.