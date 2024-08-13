Самая северная в мире колония кудрявого пеликана снова располагается на озерах Крутинского района.

На озера Крутинского района вновь вернулись кудрявые пеликаны. Птицы, занесенные в Красную книгу России, гнездятся на искусственном острове на озере Тенис, образуя самую северную колонию этого вида в мире.

– На новом гнездовом острове обитает до 10 пар кудрявого пеликана, которые облюбовали кормовые озера на территории Крутинского и Тюкалинского районов, – сообщил в комментарии газете «Сельская трибуна» доктор биологических наук, ведущий сотрудник Института СО РАН Сергей Соловьев. – Очень радует, что специалисты услышали наши рекомендации по управлению гидротехническими сооружениями. Пеликан традиционно гнездится на крупных, богатых рыбой водоемах Салтаимо-Тенисской озерной системы с конца 80-х годов прошлого столетия. И лучшего места для своего проживания, чем местные озера, ему не найти, хотя часть его популяции стала обитать на озере Чаны в Новосибирской области.

Ранее в интервью «Омск-информу» Соловьев отмечал, что в 2016 году специалисты Минприроды и общественники соорудили на озере Тенис каркас искусственного острова для пеликанов, окружив его частоколом для защиты от льдин. Площадь искусственного острова составляет порядка 100 кв. м Необходимость в искусственном сооружении возникла после того, как естественный остров был подтоплен и размыт, а колония кудрявого пеликана в мире лишилась места своего гнездования.

Сейчас птицы вновь чувствуют себя в Омской области как дома. На искусственном острове могут обитать до 300 пеликанов, так что места там еще достаточно.