Несмотря на третью декаду марта, в Омской области пока не видно грачей. Неужели птицы грубо нарушают «весеннее расписание»?

Несмотря на третью декаду марта, в Омской области пока не видно грачей. Неужели птицы грубо нарушают «весеннее расписание»?

У весны много признаков, и один из них – прилет грачей. Эту примету в свое время прославил талантливый русский живописец Алексей Саврасов своим хрестоматийным пейзажем «Грачи прилетели». Но одно дело вольный взгляд художника, другое – точные наблюдения ученых.

О том, в какое время и в какой последовательности возвращаются в регион перелетные птицы, «Омск-информу» рассказал доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета и Новосибирского государственного университета экономики и управления, председатель совета Омской региональной молодежной общественной организации «Экологическая вахта Сибири» Сергей Соловьев.

– Сергей Александрович, прилетели ли уже в Омскую область грачи? Действительно ли это первые птицы из перелетных птиц, которые появляются в регионе?

– Сразу хочу уточнить, что грачи (Corvus frugilegus Linnaeus – лат.) – это частично зимующий у нас вид, но также и гнездящийся перелетный, и пролетный. Как отмечали натуралисты еще в конце XIX столетия, грачи ежегодно гнездились в окрестностях Омска, занимая иногда целые рощи. В частности, очень большие грачиные стаи наблюдали в июне 1899 года около села Калачики (сейчас город Калачинск).

Что касается непосредственно города Омска, то с середины 50-х годов прошлого века известно о существовании многолетней колонии грачей в березовой роще между улицами Красный Пахарь и Челюскинцев. Самое раннее появление перелетных грачей отмечалось в период с 4 по 15 марта. Время прилета этих птиц сильно колеблется. Например, в 1976 и 1978 годах основной прилет грачей в Омск произошел только 2 апреля, а в 1960 году вообще 11 апреля. И тем не менее, если говорить о миграции птиц, то грачи действительно появляются в Прииртышье одними из первых. Как правило, немного отстают от них по срокам прилета лебеди. Другие водоплавающие – такие как крачки и утки, появятся у нас только после освобождения водоемов ото льда, а это примерно середина апреля.

Ну и, возвращаясь к вашему вопросу, – в 2024 году ни я, ни мои коллеги-орнитологи грачей под Омском пока не видели. Во всяком случае, это информация достоверна по состоянию на 20 марта.

– Не секрет, что современная экология и повсеместное влияние человека на природу практически не оставляют шансов на выживание слишком многим видам животных. Насколько это относится к грачам?

– Эти птицы, к счастью, умеют приспосабливаться к меняющимся условиям. Это видно, например, из того, что в гнездовой период во второй половине мая и в первой половине июня максимальное обилие грача отмечено именно в городе. Весьма многочисленны грачи на свалках, лугах аэропорта и кладбищах. Большие стаи обитают в жилых массивах Омска, поселках, в пойменных ивняках, в пригородных осиново-березовых колках с лугами, поливных полях с полезащитными полосами, на выгонах, пойменных лугах. Обычен грач на черных парах с колками, в садах, городских болотах и на берегах озер, рек Иртыша и Оми.

Наверное, многие омичи обращали внимание на то, как в конце весны – начале лета грачи каждый вечер шумно возвращаются из загородных агроценозов на ночевку в березовую рощу в Амурском поселке. Большие стаи грачей обитают также на территории нефтезавода. Здесь грачи компенсируют недостаток мест для своего гнездования в городе, используя вместо деревьев металлоконструкции. В мае 1986 года на одном из пролетов металлоконструкций ОНПЗ на высоте 4 метра мы насчитали сразу 9 гнезд с расстоянием между ними от 0,5 до 2 метров.

В мегаполисы грачей, так же как и других птиц, влечет обилие доступной пищи. В наше время грача проще встретить не в поле, а на свалке. Это может полностью изменить поведение птиц. Орнитологи отмечают, что значительные запасы кормов антропогенного происхождения в городах Среднего Поволжья стали основной причиной перехода грача к оседлости, что, возможно, постепенно произойдет и на юго-западе Западной Сибири.

– Если грач все еще считается предвестником весны, то птицей, символизирующей начало лета, считается ласточка. Но говорят, что в последние годы их стало очень мало. Так ли это и с чем это связано?

– Деревенская ласточка (Hirundo rustica Linnaeus) – гнездящийся перелетный и пролетный вид. Прилет в Омскую область в разные годы отмечался в последних числах апреля, а вот в холодную весну 1925 года ее появление было отмечено только 7 мая.

Как считают многие мои коллеги-орнитологи, в последние годы популяция ласточек действительно заметно уменьшилась. Основная причина исчезновения этих птиц – плохая экология и отсутствие еды. Ласточки, в отличие от многих других пернатых, свои пищевые предпочтения запросто менять не могут. Они питаются насекомыми, а их в городах становится все меньше и меньше. Как только наши города стали действительно превращаться в «бетонные джунгли», это привело к тому, что птицы стали мигрировать. Ласточек теперь легче всего встретить в местах, где по-прежнему осталось много зеленых насаждений. Например, в небольших поселках городского типа и на территориях садовых товариществ.

Вообще учеными установлено, что видовой состав птиц в городах зависит от разнообразия внутригородских местообитаний, наличия древесной растительности и ландшафтов, окружающих города, а также от природоохранных мероприятий. В целом тенденция такова: число зарегистрированных отрядов и видов птиц сокращается, а плотность населения птиц увеличивается. Основу населения птиц на урбанизированной территории составляют воробьиные и птицы, как правило, гнездящиеся в постройках человека. Причем если сизый голубь, или, допустим, черный стриж предпочитают массивы многоэтажных домов, то домовый воробей и серая ворона тяготеют к районам деревянной одноэтажной застройки с приусадебными участками.

– Если я вас правильно понял, не теряя в количестве птиц, мы, к сожалению, можем констатировать постепенное сокращение их видового многообразия. Есть ли из этого правила исключения? Вот многие радуются тому, что в Омскую область со своих африканских и ближневосточных зимовий стали прилетать кудрявые пеликаны. Это действительно уникальное явление, как-то связанное с потеплением климата?

– Первое документальное упоминание о пеликанах на территории Прииртышья относится к концу XIX столетия. Исследователь Иван Мельников еще в 1888 году отмечал присутствие одиночных пеликанов близ Омска в конце апреля. При этом он считал кудрявого пеликана «редким видом пресных и слабосоленых озер южной полосы Тобольской губернии».

Впрочем, частое упоминание прессой наличия пеликанов в Омской области вполне обоснованно. Птицы регулярно прилетают на озеро Тенис в Крутинском районе для гнездования, и это самая северная колония пеликанов в мире. Причем ее существование теперь напрямую зависит от человека. В 2016 году специалисты Минприроды и общественники соорудили на озере Тенис каркас искусственного острова для пеликанов, окружив его частокол для защиты от льдин. Площадь искусственного острова составляет порядка 100 квадратных метров. Необходимость в искусственном сооружении возникла после того, как естественный остров был подтоплен и размыт, а колония кудрявого пеликана в мире лишилась места своего гнездования. Сейчас птицы вновь чувствуют себя на озере Тенис, как и после прилета, здесь будет обитать до 300 пеликанов.

– С их прилетом сезон миграции птиц в Омской области можно будет считать закрытым, а весну окончательно вступившей в вои права?

– У природы свой календарь. Значительно позже пеликанов – в мае – в Омскую область вернутся уже упомянутые ласточки, и примерно в это же время стрижи, а во второй декаде – соловьи. А позже всех прилетят жаворонки – в конце мая на родину вернутся иволги и жаворонки.