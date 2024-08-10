Омск-Информ
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·Общество

Жительница города собрала чистые грибы в лесах по Сыропятскому тракту.

Подписчики одного из «грибных» пабликов поделились результатами «тихой охоты». По словам одной из подписчиц, сейчас пошли чистые, нечервивые грибы.

В лесах по Сыропятскому тракту ей удалось насобирать груздей, лисичек и даже белых грибов. Все они оказались не обезображенными червями.

·Общество

Жительница города собрала чистые грибы в лесах по Сыропятскому тракту.

Подписчики одного из «грибных» пабликов поделились результатами «тихой охоты». По словам одной из подписчиц, сейчас пошли чистые, нечервивые грибы.

В лесах по Сыропятскому тракту ей удалось насобирать груздей, лисичек и даже белых грибов. Все они оказались не обезображенными червями.