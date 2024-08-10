Омск-Информ
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·Общество

Осужденные приняли участие в конкурсе на самую лучшую клумбу. Победителей наградили.

Осужденные исправительной колонии № 7 и лечебно-исправительного учреждения № 2 Омского УФСИН продемонстрировали свои таланты в озеленении, приняв участие в конкурсе «Лучшая клумба».

Это состязание позволило проявить творческий подход и создать уют на территории исправительных учреждений.

Участники активно ухаживали за растениями, занимаясь прополкой, поливом и поддержанием клумб в свободное время. Жюри из начальников отделов и служб оценивало работы по критериям оригинальности и общего ухода за цветниками.

Победителей наградили дипломами.

·Общество

Осужденные приняли участие в конкурсе на самую лучшую клумбу. Победителей наградили.

Осужденные исправительной колонии № 7 и лечебно-исправительного учреждения № 2 Омского УФСИН продемонстрировали свои таланты в озеленении, приняв участие в конкурсе «Лучшая клумба».

Это состязание позволило проявить творческий подход и создать уют на территории исправительных учреждений.

Участники активно ухаживали за растениями, занимаясь прополкой, поливом и поддержанием клумб в свободное время. Жюри из начальников отделов и служб оценивало работы по критериям оригинальности и общего ухода за цветниками.

Победителей наградили дипломами.