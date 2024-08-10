Омск-Информ
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·Происшествия

Прохожий оказался пьян и не заметил состава. Он получил травмы, не совместимые с жизнью. 

Сегодня, 10 августа, стало известно о гибели 38-летнего прохожего на рельсах вблизи остановочного железнодорожного пункта «Труд», что рядом с улицей Калинина Ленинского округа Омска.

Транспортные полицейские уточнили, что омич был пьян и погиб в результате травмирования пассажирским поездом. Он попросту переходил железнодорожные пути перед приближающимся локомотивом. Увидев человека на рельсах, машинист применил экстренное торможение, подал звуковой сигнал, но столкновения избежать не удалось. 

По факту произошедшего ведется проверка.

·Происшествия

Прохожий оказался пьян и не заметил состава. Он получил травмы, не совместимые с жизнью. 

Сегодня, 10 августа, стало известно о гибели 38-летнего прохожего на рельсах вблизи остановочного железнодорожного пункта «Труд», что рядом с улицей Калинина Ленинского округа Омска.

Транспортные полицейские уточнили, что омич был пьян и погиб в результате травмирования пассажирским поездом. Он попросту переходил железнодорожные пути перед приближающимся локомотивом. Увидев человека на рельсах, машинист применил экстренное торможение, подал звуковой сигнал, но столкновения избежать не удалось. 

По факту произошедшего ведется проверка.