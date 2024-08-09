Браконьеры выловили 4 краснокнижных осетра.

В Омской области двух мужчин подозревают в нелегальном вылове краснокнижного осетра. Два сельчанина из Усть-Ишимского района отправились на рыбалку. Однако у омского Следкома было другое видение этого события.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (нелегальная добыча краснокнижных рыб). Следователи придерживаются версии, что 25 июля двое сельчан, 67 и 63 лет, орудовав запрещенным самоловом, выловили четырех сибирских осетров. Это принесло ущерб в размере 1 млн 925 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия. Если вину незадачливых рыболовов докажут, им может грозить от 5 до 8 лет тюрьмы.