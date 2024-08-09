Омск-Информ
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·Общество

Горожан приглашают полюбоваться на обновленную территорию.

На входе в Советский парк в Омске сделали подсветку. Как сообщили в администрации парка, там появилась световая вывеска с названием.
– Приглашаем всех насладиться обновленным пространством и провести время в любимом парке, – отметили в администрации.
Ранее сообщалось, что в Советском парке реконструируют сцену и откроют зоопарк на 120 редких видов животных.
·Общество

Горожан приглашают полюбоваться на обновленную территорию.

На входе в Советский парк в Омске сделали подсветку. Как сообщили в администрации парка, там появилась световая вывеска с названием.
– Приглашаем всех насладиться обновленным пространством и провести время в любимом парке, – отметили в администрации.
Ранее сообщалось, что в Советском парке реконструируют сцену и откроют зоопарк на 120 редких видов животных.