Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Только две из них останутся на прежних местах в Воскресенском и Выставочном скверах.
Стало известно, куда отправятся композиции с выставки «Флора», которая завершилась в понедельник в Омске. Как сообщили в мэрии, из Выставочного и Воскресенского скверов уберут почти все цветочные фигуры.
«Семейное древо», «Петр и Феврония», «Современная семья» и «Земля – наш общий дом» отправят в дендросад им. Гензе. «Птицы счастья» и «Летучий корабль» поставят во дворце культуры микрорайона «Береговой». «Лебединая верность» появится в детском эколого-биологическом центре на ул. Жукова. Буквы «СемьЯ» установят в ПКиО «им. 30-летия ВЛКСМ». Цветочную неваляшку и кубики из композиции «Мы родом из детства» передадут в детский сад № 178.
«Матрешки» оставят в Воскресенском сквере. В Выставочном останется композиция «Встреча».
·Культура/Афиша

Только две из них останутся на прежних местах в Воскресенском и Выставочном скверах.
Стало известно, куда отправятся композиции с выставки «Флора», которая завершилась в понедельник в Омске. Как сообщили в мэрии, из Выставочного и Воскресенского скверов уберут почти все цветочные фигуры.
«Семейное древо», «Петр и Феврония», «Современная семья» и «Земля – наш общий дом» отправят в дендросад им. Гензе. «Птицы счастья» и «Летучий корабль» поставят во дворце культуры микрорайона «Береговой». «Лебединая верность» появится в детском эколого-биологическом центре на ул. Жукова. Буквы «СемьЯ» установят в ПКиО «им. 30-летия ВЛКСМ». Цветочную неваляшку и кубики из композиции «Мы родом из детства» передадут в детский сад № 178.
«Матрешки» оставят в Воскресенском сквере. В Выставочном останется композиция «Встреча».