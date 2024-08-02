Выставка будет работать пять дней в Воскресенском и Выставочном скверах.

Сегодня в 16:00 в Омске открывается выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2024». Она будет работать со 2 по 6 августа в Воскресенском и Выставочном скверах. В этом году выставка посвящена теме семьи. Корреспондент РИА «Омск-информ» сегодня утром заглянул на обе площадки и увидел последние приготовления к торжественному открытию выставки.

Изготовлением и монтажом 16 композиций, придуманных дизайнерами и флористами мэрии, занимался предприниматель Юрий Ткаченко, владелец сети салонов «Цветы у Яблоньки». За это ему заплатили из бюджета 14,45 млн рублей. Отметим, что фирма Ткаченко оформляла «Флору» с 2017 по 2022 год.

В этом году подрядчик установил композиции «Семейное древо», «Птицы счастья», «Материнство», «Семейный портрет», «Материнский подвиг», «Встреча», «Мать и дитя», «Вихрь», «Петр и Феврония», «Семья», «Планета детей», «Летучий корабль», «Семейный уют», «Мы родом из детства», «Герб города Стаханова», «Матрешки».

Всего выставка состоит из 35 скульптур. Часть из них изготовили крупные предприятия: «Омсктехуглерод», «Полипластик УралСиб», «Юнилевер Русь», «Омский речной порт», «Ростелеком», «АкваРио», «Парк-отель «Мечта» и «Скуратов Кофе».

Специально к выставке сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства высадили в скверах около 380 тысяч цветов: целозий, бархатцев, бегоний и др.

Отметим, что на охрану выставки от вандалов выделили 1 млн рублей. Безопасностью занимается частное охранное предприятие «Свои». Ещё в 100 тыс. рублей обошлись указатели.

Между скверами, на улице Музейной, работает ярмарка «Город мастеров». В течение пяти дней с 10:00 до 19:00 омичи смогут купить здесь товары для дома, традиционные наряды, украшения и сувениры. А на ярмарке по адресу: улица Петра Некрасова, 1а, можно приобрести кашпо, корзины и др.

Вдоль Оми в Воскресенском сквере расположился фуд-корт. Здесь же подготовили аттракционы для детей: батуты, бассейны, карусели.