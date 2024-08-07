Омск-Информ
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·Общество

Энтомолог Игорь Богданов считает, что дело в многочисленных водоемов, оставшихся после разлива рек.

Энтомолог Игорь Богданов рассказал о причине комариного «нашествия» нынешним летом в Омске.

- После разлива рек и ухода воды обратно в пойме образуется очень много мелких водоемчиков, лужиц. Озера тоже имеют такую прибрежную мелководную, хорошо прогреваемую зону, - пояснил специалист «СуперОмску». -  В таких водоемах лучше всего выплаживаются личинки комаров. Вот такие у нас природные условия. Подобная история наблюдается в Новосибирской области, в Тюменской, во многих равнинных областях, где большое количество водоемов.

Энтомолог не исключает, что на количественный состав насекомых могло повлиять большое количество осадков этим летом.

Например, только с  16 по  23 июля в  Омске выпало 14 сантиметров (141,8  мм) осадков, что  превышает норму в  9 раз. Это половина от  всех дождей, который пролились на Омск с  начала мая (280,2  мм).

·Общество

Энтомолог Игорь Богданов считает, что дело в многочисленных водоемов, оставшихся после разлива рек.

Энтомолог Игорь Богданов рассказал о причине комариного «нашествия» нынешним летом в Омске.

- После разлива рек и ухода воды обратно в пойме образуется очень много мелких водоемчиков, лужиц. Озера тоже имеют такую прибрежную мелководную, хорошо прогреваемую зону, - пояснил специалист «СуперОмску». -  В таких водоемах лучше всего выплаживаются личинки комаров. Вот такие у нас природные условия. Подобная история наблюдается в Новосибирской области, в Тюменской, во многих равнинных областях, где большое количество водоемов.

Энтомолог не исключает, что на количественный состав насекомых могло повлиять большое количество осадков этим летом.

Например, только с  16 по  23 июля в  Омске выпало 14 сантиметров (141,8  мм) осадков, что  превышает норму в  9 раз. Это половина от  всех дождей, который пролились на Омск с  начала мая (280,2  мм).