Энтомолог Игорь Богданов считает, что дело в многочисленных водоемов, оставшихся после разлива рек.
Энтомолог Игорь Богданов рассказал о причине комариного «нашествия» нынешним летом в Омске.
- После разлива рек и ухода воды обратно в пойме образуется очень много мелких водоемчиков, лужиц. Озера тоже имеют такую прибрежную мелководную, хорошо прогреваемую зону, - пояснил специалист «СуперОмску». - В таких водоемах лучше всего выплаживаются личинки комаров. Вот такие у нас природные условия. Подобная история наблюдается в Новосибирской области, в Тюменской, во многих равнинных областях, где большое количество водоемов.
Энтомолог не исключает, что на количественный состав насекомых могло повлиять большое количество осадков этим летом.
Например, только с 16 по 23 июля в Омске выпало 14 сантиметров (141,8 мм) осадков, что превышает норму в 9 раз. Это половина от всех дождей, который пролились на Омск с начала мая (280,2 мм).