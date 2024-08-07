Жители Калачинского района не боятся говорить о деятельности одиозного агрария, который уже несколько месяцев заявляет, что у него пытаются «отжать» землю.

На сайте сетевого издания «БК55» уже несколько месяцев публикуются заявления фермера из Калачинского района Геннадия Руля, который уверяет общественность в том, что крупный агрохолдинг пытается «отжать» у него земли под строительство птицефабрики. Несмотря на публичные высказывания руководителя компании и областного Минсельхоза, что земли Руля и некоторых других калачинских фермеров не представляют для холдинга интереса, сам аграрий останавливаться явно не собирается. Материалы критического характера публикуются по несколько раз в неделю.

Между тем у самих жителей Калачинского района, не понаслышке знакомых и с Рулем, и с его подходом к работе, свое мнение на земельный вопрос. Люди поделились им с порталом «Город55». Мы публикуем часть этих высказываний.

Так, житель деревни Петровки Александр Гусев, ранее трудившийся на ферме Руля, критически высказывается по поводу заявлений бывшего работодателя о земле.

– Хозяйство у него большое, но толку от него нет. Людей находит, они работают месяц-два, а потом он их «кидает», других находит. Я механизатором у него долго работал. Про землю мельком слышал. Я читал в интернете, что он жаловался: «Вот, хотят у меня землю отжать». А я в комментариях написал – сколько он сам земли «отжал», какое «кидалово». Ничего он мне не ответил. Последний раз я год работал и ушел. И сын мой работал там, и племянник. Он так и не отдал деньги ни им, ни мне. Я у него за долг телят забрал, так он меня чуть не посадил. Ничего путевого сказать не могу, – отметил Александр.

Хозяин личного подсобного хозяйства из села Воскресенка Калачинского района Виталий Окишев тоже невысокого мнения о фермерском хозяйстве Руля.

– Не знаю, кто там и что пытается у него забрать. Просто он уже зажравшийся олигарх. Сколько он народу «перекидал» с землей, с паями. Сколько у него людей работало, 99 % из них он с зарплатой «зашвырнул». Естественно, неустроенные они были, налоги он не платил, – говорит сельчанин.

Мужчина рассказал о специфическом подходе Геннадия Руля к исполнению своих обязательств.

– Люди землю ему давали в аренду, что он землей пользуется и каждый год отдает 2 тонны зерна. Он то отдает, то не отдает. Люди уходят к другим фермерам, – рассказывает Окишев. – Например, люди ушли к другому человеку, а он приезжает и говорит: «Мое поле». Загоняет трактор, который травит поля, сжигает их пшеницу и засеивает свой ячмень. Земли перед Воскресенкой и на Стародубке к Калачинску относятся. Земля муниципальная, а он садит все как на своей земле, – объяснил Окишев.

Также выяснилось, что в начале 2024 года Геннадий Руль обращался к главе Михайловского сельского поселения Кормиловского района Сергею Ермолаеву, рассчитывая получить от него компромат на агрохолдинг «Руском-Агро», давно и успешно работающий на территории этого района. От Ермолаева требовалось публично сказать, что «Руском» якобы виноват в упадке местного животноводческого хозяйства, где когда-то разводили племенной скот.

– Он просил на телевидении или еще где-то рассказать, что будто бы «Руском» положил хозяйство на лопатки. Я говорю: нет, я не могу этим заниматься, потому что у меня «Руском» – основной арендатор земли. И я регулярно туда обращаюсь за помощью, всегда помогают. Я, если б не «Руском», уже сдох бы давно! Ведь денег в бюджете всегда катастрофически не хватает. А с «Рускомом» работать можно и нужно, – подчеркнул Ермолаев.

По словам главы, экономический упадок Михайловки начался до прихода «Руском-Агро» и по вине совсем других людей.

– Кто виноват? Я ему откровенно сказал: «Скажите спасибо Леониду Константиновичу (Полежаев, экс-губернатор Омской области – РИА «Омск-информ»). Он поддерживать перестал». При чем тут вообще «Руском»? Ему осталось то, что было после Шушубаева (Хабулда, бывший депутат Заксобрания, предприниматель – РИА «Омск-информ») ненужное, – считает Сергей Ермолаев.

Вот такие мнения о деятельности Геннадия Руля и его «деловом» подходе звучат в Калачинском и соседнем Кормиловском районах. Агрохолдинг, который якобы пытался «отжать» у него земли под птицефабрику, уже договаривается с собственниками других участков, а неугомонный фермер продолжает кипучую активность в интернете. Что это, попытка набить себе цену или что-то более серьезное в юридическом плане? Наверняка узнаем в ближайшее время.