Омск-Информ
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·Общество

Такое предложение депутатам направил глава города.
В конце июля мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о подготовке проекта решения горсовета о внесении изменений в правила землепользования и застройки Омска. Власти планируют изложить в новой редакции подзону П-1.1/54 территориальной зоны П-1. Речь идет о парке им. 30-летия ВЛКСМ.
Зону Р-3/11 предлагается исключить, выделив территориальную зону Р-1 с присвоением ей номера. Участок, где планировалось построить новый торговый центр и где разрешалось размещать гостиницы, заведения общепита, а также ставить автомобили, хотят отнести к рекреационной зоне.
Окончательное решение будет принимать Омский городской Совет.
·Общество

Такое предложение депутатам направил глава города.
В конце июля мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о подготовке проекта решения горсовета о внесении изменений в правила землепользования и застройки Омска. Власти планируют изложить в новой редакции подзону П-1.1/54 территориальной зоны П-1. Речь идет о парке им. 30-летия ВЛКСМ.
Зону Р-3/11 предлагается исключить, выделив территориальную зону Р-1 с присвоением ей номера. Участок, где планировалось построить новый торговый центр и где разрешалось размещать гостиницы, заведения общепита, а также ставить автомобили, хотят отнести к рекреационной зоне.
Окончательное решение будет принимать Омский городской Совет.