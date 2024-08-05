Между женщиной и квартирантом произошла ссора, которая закончилась трагедией.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело по статье «Убийство» после смерти 53-летней женщины. Омичка попала в больницу с ножевыми ранениями.

В результате оперативно-разыскных мероприятий следователи выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 40-летний знакомый погибшей. Подозреваемого задержали.

Следователи установили, что 1 августа 2024 года между хозяйкой квартиры и мужчиной произошла ссора в квартире дома на улице Семиреческой. Во время конфликта злоумышленник схватился за нож и набросился на женщину. Мужчина нанес ей множественные удары, а затем скрылся с места происшествия.

В полицию позвонил сосед омички, который услышал, как женщина кричала и звала на помощь. Сейчас подозреваемого отправили под арест, расследование продолжается.