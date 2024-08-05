Всю рабочую неделю дети и подростки будут в игровой форме развивать управленческие компетенции, навыки лидерства, научатся принимать решения в непростых ситуациях.

Сегодня, 5 августа, на базе Центра современного образования «Юнита» стартовала деловая игра «Траектории лидерства». В ее задачи входят: интенсивное развитие управленческих компетенций детей и подростков 8–12 лет. Участники будут решать практические задачи, развивать свои предпринимательские способности, навыки коммуникаций и лидерства. Также ребятам предстоит научиться принимать решения в различных непростых ситуациях.

К примеру, в ходе деловой игры участники смогут примерить на себя роли исследователя, изобретателя, проектировщика или управленца. У них будет возможность проверить свои лидерские способности и умение организовать работу других.

У всех есть шанс развить и укрепить свои навыки работы в команде, в том числе во время увлекательных настольных игр и игр на свежем воздухе. Ребята прокачают такие нужные навыки, как формулирование своих мыслей и умение доносить их как для сверстников, так и для взрослых.

Важно, что все это время участники игры проведут без гаджетов – самое время найти новых друзей офлайн.

Добавим, что работать с участниками игр будет очень крутая команда тренеров из разных городов.