Учеников 7–9-х классов приглашают отправиться в невероятное математическое путешествие на 6 дней и познакомиться с государством под названием «Юнита».

В рамках ежегодного выезда участники будут создавать города, проведут первые выборы, будут следить за порядком и учиться вести переговоры. У каждого ребенка будет конкретная должность и обязанность. За участие в активностях и событиях дети будут получать зарплату в школьной валюте под названием «Юнита». На эти деньги можно будет приобрести памятные подарки в финале выезда. Проект открывает бесконечные возможности для развития – интеллектуального, физического, коммуникативного, творческого.

Миссия нашего выездного погружения заключается в том, чтобы объединять ребят, преподавателей, наставников и вместе полюбить точные науки. Наша авторская программа позволяет ребенку прокачать знания технических наук и получить яркие впечатления.

Математический выезд будет проходить в ДОЛ «Орленок» в Калачинском районе Омской области с 4 по 9 мая 2025 года.

На территории лагеря предусмотрено все для комфортного пребывания. Проживание в современных номерах по 4 человека со своей ванной комнатой и туалетом, 5-разовое комплексное питание.

Выездное погружение с «Юнитой» – отличная возможность познакомиться с ценностями учебного заведения и педагогической командой нашей школы, а также завести новых друзей. Большая часть активностей предполагает командную работу, а на занятиях все ученики вовлечены в процесс решения математических заданий. Все это дает отличную возможность каждому ученику проявить себя, познакомиться в другими ребятами и повысить свои навыки коммуникации.

Преподаватели и наставники следят за тем, чтобы на наших выездах царила творческая, дружелюбная атмосфера, в которой каждый найдет внимание и поддержку, необходимые именно ему.

Ребят ожидает множество активностей: от спартакиады до участия в творческом фестивале, от математических игр до занимательных КВИЗов. Государство «Юнита» – это место, которое изо дня в день строит каждый из нас!

Прием участников после предварительного собеседования. Запись по телефону: +7-913-613-28-17.

Реклама. АНОО «ЦСО «Юнита» («Единство»). ИНН 5503259859.