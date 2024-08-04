Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Его запустили российские бизнесмены.
В омской «Меге» откроется новый магазин FACE CODE. Стенд с анонсом «Скоро открытие» появился на месте магазина женской одежды INCITY.
Как сообщает РБК, под новым брендом будет продаваться молодежная одежда. Его запустили российские бизнесмены Владимир и Николай Фартушняк, а также Александр Михальский. Им принадлежат также торговые марки O’Stin и «Спортмастер».
Ранее в «Меге» после нескольких месяцев перерыва открылся магазин женской одежды Love Republic.
·Экономика/Бизнес

Его запустили российские бизнесмены.
В омской «Меге» откроется новый магазин FACE CODE. Стенд с анонсом «Скоро открытие» появился на месте магазина женской одежды INCITY.
Как сообщает РБК, под новым брендом будет продаваться молодежная одежда. Его запустили российские бизнесмены Владимир и Николай Фартушняк, а также Александр Михальский. Им принадлежат также торговые марки O’Stin и «Спортмастер».
Ранее в «Меге» после нескольких месяцев перерыва открылся магазин женской одежды Love Republic.