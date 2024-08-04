Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Он вышел на сцену во время последней композиции.
Вчера на праздновании Дня города в Омске выступил дуэт «5УТРА». Как сообщает «Вечерний Омск», группа исполнила самые известные свои песни, в том числе «Давай сбежим», «Не повезло», «Белая полоса» и др.
– Мы гастролируем по городам, у нас семья, ребенок. Сына по возможности берем с собой. Как мы могли его не взять в Омск?! Сегодня он тоже попросил выйти на финальную песню, – отметил Никита Беляков.
Напомним, «5УТРА» – группа из Омска. Всего несколько месяцев назад они переехали в Москву.
·Культура/Афиша

Он вышел на сцену во время последней композиции.
Вчера на праздновании Дня города в Омске выступил дуэт «5УТРА». Как сообщает «Вечерний Омск», группа исполнила самые известные свои песни, в том числе «Давай сбежим», «Не повезло», «Белая полоса» и др.
– Мы гастролируем по городам, у нас семья, ребенок. Сына по возможности берем с собой. Как мы могли его не взять в Омск?! Сегодня он тоже попросил выйти на финальную песню, – отметил Никита Беляков.
Напомним, «5УТРА» – группа из Омска. Всего несколько месяцев назад они переехали в Москву.