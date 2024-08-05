«Омск-информ» вместе с экспертами выяснил, что носят омичи. Среди них немало шопоголиков.

Омичи-шопоголики

Статистика – вещь упрямая, и она утверждает, что омичи стали шопоголиками. В это сложно поверить, потому что в советские годы ничто не предвещало в Омске модного бума. Достаточно вспомнить, что, несмотря на то что регион входил в ТОП-4 по стране по объемам промышленности, бытовое обслуживание населения, иначе бьюти-сфера, хромала на обе ноги. Технологический техникум, где учили парикмахеров, фотографов и портных, открылся только в 1965 году. А институт сервиса – в 1977 году. Те, кто там обучался, сильно отличались от парней и девушек, трудившихся на производствах. За 40 лет традиции стремления быть модными прижились. И у города появились свои дизайнеры и свои «модные вкусы».

Кафедра «Дизайн костюма» ныне Омского института дизайна и технологий (ранее ОГИС) сейчас продвигает в массы теорию «осознанного потребления». Суть ее в том, что в мире сейчас так много произведено вещей, что пора их все перерабатывать и делать из них новые.

Похоже, пока идея не нашла понимания у простых омичей. Они все же хотят чего-нибудь новенького. Сегодня нетрудно быть в тренде, достаточно иметь вкус и деньги. Опрос аналитиков Lamoda и A2:Research годичной давности показал, что половина омичей старается хотя бы частично обновлять гардероб ежесезонно. Десятая часть наших земляков приобретает какую-то вещь раз в месяц. «Омск-информ» выяснил, что из модных трендов плотно засело в гардеробах омичей. Да так, что никакими новинками от кутюр их не вытравишь.

Джинсы без фанатизма

По оценкам экспертов, наиболее покупаемыми стали джинсы. Впрочем, нельзя говорить о превалировании джинсовой моды в Омске. Телестилист Александр Рогов, ведущий популярного шоу Первого канала «Модный приговор», уверяет, что верхняя одежда из денима, джинсовые платья и костюмы с юбкой — это «фишка» сезона. Но пока деним не царит на омских улицах.

В тренде джинсы, в основном классических расцветок. Они формируют образ. Джинсы-стрейч с заниженной талией, так возмущавшей ревнителей морали, поскольку было видно белье, из моды ушли. Молодежь предпочитает «бананы», люди постарше – деним с классической посадкой. Широкие джинсы не так уж часто встретишь на омичах. Хотя они очень актуальны последние сезоны. Иначе говоря, горожане смотрят на этот универсальный предмет гардероба без фанатизма.

Морской стиль наполовину

Вполне приемлемый для нашего лета морской стиль омички используют частично. Самый распространенный вариант – футболка наподобие тельняшки. Причем горизонтальные полосы, которые, как считается, увеличивают габариты, очень любят как раз крупноформатные женщины.

С таким вариантом «тельника» омички носят бриджи, либо голубые джинсы, сочетая их с белыми кроссовками или кедами. В этом виде наши землячки ходят и в офис, и в публичные места (например, демократичное кино), и даже в театр, если украсят свой наряд красивым платком на шею или палантином. «Добить» морской стиль до классических параметров вроде сочетания тельняшки, белых брюк, кроссовок и льняного синего жакета омички даже не пытаются. Видимо, моря им достаточно и в виде полосатой футболки.

Ковид прошел, а оверсайз остался

Как уверяют модные критики, оверсайз, безразмерная одежда, сошедший не без скрипа с подиумов на улицы городов, уже несколько отошел в своей актуальности. Этот стиль стал актуальным в ковид, когда люди сидели дома и тихо набирали лишние килограммы. А безразмерные наряды скрадывали последствия сидячего образа жизни. Сейчас иные времена и другие правила. Хотя к еще недавно модной облегающей одежде дизайнеры пока не вернулись. А омички, оценив удобство и комфорт одежды оверсайз, похоже пока не собираются от нее отказываться. Брючные костюмы неоновых оттенков и пальто комфортно расположились в их гардеробных комнатах.

Оверсайз, как выяснилось, идет и женщинам с неидеальными формами, поскольку скрывает их, и девушкам-богиням. Например, на турнире по художественной гимнастике на призы нашей землячки Евгении Канаевой приехавшие звезды-«художницы» выглядели в таких костюмах бесподобно.

Тотал лук, или романтика улиц

Даже невнимательному легко удастся заметить, как любят омички костюмы одного цвета, дополненные обувью в тон. Кто-то до сих предпочитает спортивные костюмы, считая их вполне удобными для горожанок. Со стороны, такие вещи выглядят на взрослых женщинах, как наряд гламурного гопника, но это никого не смущает. Некоторое время назад их предлагали в качестве тренда для всех московские стилисты. Но пока стиль гопоты в Омск не вернулся окончательно. Лишь локально. В криминальных районах.

Кто-то выбирает брючные комплекты из трикотажа со стрейчем. Они состоят из топа и широких брюк, как правило, яркого оттенка. Самые дотошные дополняют такой наряд рюкзаком в тон. Последний, надо сказать, успешно заменил классическую сумку горожанки. Пожалуй, оборону держит лишь клатч для вечернего выхода. Причем актуален он и для мужчин. А вот что говорят о модных трендах города наши эксперты.

Удобство и желание выделиться Телеведущая «12 канала» Анастасия Галаева считает, что омичи одеваются стильно. Но главное – удобство.

– В силу специфики своей телевизионной работы всегда обращаю внимание на внешний вид людей. На выходных, гуляя по городу, поймала себя на мысли, что омичи выглядят очень стильно и ухоженно, – отметила эксперт. – Оверсайз, конечно, покорил сердца не только молодежи, но и людей более старшего возраста, удобство в одежде – явно доминирующий фактор при выборе гардероба. Я и сама им руководствуюсь. Радует, что у молодых все хорошо со вкусом – выбор у них есть, не то что в моем детстве, до сих пор помню ярко-красный жутко колючий свитер, которым маме-доктору компенсировали отсутствие зарплаты, носить его приходилось и было жутко неприятно.

Из трендов телеведущая выделяет кроме оверсайз анималистичные принты, пастельные тона, аксессуары (кольца,серьги, подвески), которые делают простой образ очень интересным.

Главный художник Омского театра «Галерка» Светлана Манхас, которая в данный момент постоянно проживает в Индии и занимается спектаклями удаленно, заявила о стремлении омичей подчеркнуть индивидуальность. Но это не системное формирование образа, а желание оперативно «похватать по верхам».

– Могу отметить тенденцию омичей подчеркнуть свою индивидуальность. В Москве, мне кажется, люди в своей массе меньше заморачиваются на эту тему, хотя есть и просто невероятные фрики, – сказала художник. – В Омске ребята (это больше про возрастной сегмент 15–38) тщательно выбирают прикид, порой сочетая его с обильным пирсингом и тату. Омичи больше озабочены тем, как произвести внешнее впечатление: одежда, манеры. С другой стороны, все это стремление к индивидуальности сильно завязано на сиюминутных трендах, то есть не свой стиль, а следование краткосрочным тенденциям.

Тогда как корреспондент «12 канала» Валентина Шемякина убеждена, что омичи выглядят достаточно стандартно. И даже привела примеры типовой одежды.

– Женщины. Полосатые футболки (синие, красные). Встречаются буквально на каждой второй, как и джинсы «мом», – перечислила эксперт. – Цветные костюмы из муслина, лен – реже. Шорты-бермуды, топы с открытыми плечами, повязки на шею с атласными розами, рубашки оверсайз, брюки классического кроя, жилетки, лонгсливы, юбки атласные в пол, юбки солнце тоже атласные с вытачками. Белые кеды, кожаные белые сандалии. Мужчины. Оверсайз-футболки всевозможных цветов, поло, шорты спортивные, треники, джинсы, кроссовки.

Осели в гардеробах

Таким образом, напрашиваются следующие выводы. Омичи не стремятся формировать модный образ. Даже наличие личного стилиста у обеспеченных горожан вообще ни о чем не говорит. Омичи стараются выделиться, но без фанатизма, ставя на первое место удобство. Поэтому в гардеробах постоянно болтаются спортивки (тотал лук), безразмерные куртки (оверсайз) и джинсы «в облипку» с низкой посадкой. Оно и понятно – большая мода в провинцию доходит не сразу.

Все перечисленные нами омские тренды по большом счету к моде не имеют самого непосредственного отношения. Это лишь ее отголоски в преломлении жителей мегаполиса. Но тем они и привлекательны – это подчеркивает индивидуальность нашего города и его обитателей.