Меморандум подписали в День города. Стороны намерены общаться и культурно взаимодействовать.

Сегодня, 3 августа, в День города, спикер горсовета Владимир Корбут и председатель Павлодарского городского маслихата Республики Казахстан Кобланбек Кожин подписали первый меморандум о сотрудничестве. Отметим, что областные и городские власти очень внимательно относятся к международному сотрудничеству. У Омска есть города-побратимы в ближнем и дальнем зарубежье, Павлодар является одним из них. Действо проходило в торжественной обстановке, в исторической части городского парламента. Стороны обменялись подарками.

– Мы решили подписать меморандум, чтобы законодательно закрепить наши взаимоотношения до 2027 года. Я уверен, что подписание этого документа внесет дополнительный вклад в сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, – заявил Корбут. – В начале осенней сессии мы составим план проведения совместных мероприятий: это и культурное развитие, и взаимное посещение заседаний, и многие другие вопросы, которые будут направлены на укрепление международных связей на благо наших городов и их жителей.

Председатель Павлодарского городского маслихата Республики Казахстан Кобланбек Кожин считает сотрудничество продолжением многовековой традицией добрых соседских отношений.

– Мы подписали меморандум с Омским городским Советом, чтобы наши депутаты имели возможность более продуктивно сотрудничать в разных сферах, чтобы улучшать благосостояние наших горожан, – отметил Кожин.

Казахстанский гость поздравил омичей с праздником, пожелав благополучия и крепкого здоровья. Также на церемонии присутствовали председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов и председатель Павлодарского областного маслихата Илья Теренченко, которые поддержали решение о подписании меморандума.

Традиционно Владимир Корбут лично устроил павлодарским коллегам экскурсию по зданию Омского городского Совета.