На выставке представлены 40 композиций.

Сегодня, 2 августа, в Воскресенском и Выставочном скверах торжественно открылась выставка «Флора-2024».

Мэр Сергей Шелест, открывая мероприятие, поздравил омичей с 308-летием города и напомнил, что экспозиция к этом году иллюстрирует семейные ценности.

– Этот год президент России Владимир Путин объявил Годом семьи. И, соответственно, все 40 композиций нынешней «Флоры» посвящены семье. Огромная благодарность организаторам, участникам, озеленителям, агрономам и дизайнерам, которые всю душу вложили в эти работы. Они наверняка порадуют омичей, – сказал Шелест.

Мэр также пожелал горожанам здоровья, счастья, мирного неба и хорошего праздника.

В этом году подрядчик установил композиции «Семейное древо», «Птицы счастья», «Материнство», «Семейный портрет», «Материнский подвиг», «Встреча», «Мать и дитя», «Вихрь», «Петр и Феврония», «Семья», «Планета детей», «Летучий корабль», «Семейный уют», «Мы родом из детства», «Герб города Стаханова», «Матрешки».

Выставка проработает до 6 августа. Более подробно об экспонатах можно почитать в материале.