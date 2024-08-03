Генеральный директор ресурсоснабжающей организации пожелал здоровья омичам и дальнейшего процветани Омску.

Генеральный директор «Омскэлектро» Андрей Жуковский подчернкул, что коллективу компании очень важно, чтобы электроэнергия не просто бесперебойно поступала в дома жителей Омска, но и чтобы любые внештатные нарушения были исправлены без задержек и с минимальным дискомфортом.

– От всей души поздравляю вас с Днем города! Омску исполняется уже 308 лет, и с каждым годом наш город становится лучше, ярче, светлее, уютнее. В этом есть заслуга и всего коллектива компании «Омскэлектро». Мы желаем, чтобы Омск был дорог вашему сердцу, пусть для вас здесь будут открыты все пути, а жизнь в любимом городе будет яркой и полной счастливых событий. Здоровья всем омичам и процветания нашему городу, – адресовал теплые слова в адрес омичей Андрей Жуковский.

Специалисты «Омскэлектро» круглосуточно работают для того, чтобы город Омск развивался и процветал. Активно реализуется программа ремонта и модернизации линий наружного освещения Омска, внедряется программа цифровизации управления электросетями.

Также на протяжении долгого времени сотрудники «Омскэлектро» прикладывают все усилия, чтобы помочь жителям города Стаханова восстановить разрушенную инфраструктуру и вернуться к мирной жизни. Работают над восстановлением наших северных территорий в г. Усть-Ишиме.