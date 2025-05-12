Праздничные мероприятия к 9 Мая, проводимые на предприятии, приобретают новые патриотические традиции.

Яркое мероприятие в честь Дня Победы состоялось в «Омскэлектро». Часть производственной площадки предприятия на время превратилась в импровизированную сцену, с которой артисты эстрадного оркестра Главного управления МЧС России по Омской области исполнили песни военных лет. Атмосферу прифронтового леса, кроме хорошо всем знакомой одноименной песни, воссоздавала и развернутая неподалеку полевая кухня. Солдатская каша готовилась для всех желающих.

Гостей на празднике было много, но главными участниками мероприятия были, конечно, ветераны. Генеральный директор «Омскэлектро» Андрей Жуковский пригласил на сцену ветерана труда Валентину Тимофеевну Гартунг. В мае 1945 года трудоустроилась она в «Омскэлектро» и проработала на предприятии до пенсии. Впрочем, и находясь на заслуженном отдыхе, дорогу в офис «Омскэлектро» она не забывает.

– Из профкома мне регулярно звонят, интересуются здоровьем, предлагают помощь. Ну и на все праздники профессиональные меня обязательно приглашают, не говоря уже о Дне Победы. Не забывают, это приятно, – рассказала ветеран.

Как подчеркнул Андрей Жуковский, забота о ветеранах и участниках боевых действий – важная часть социальной политики «Омскэлектро».

– Наряду с ветеранами Великой Отечественной войны теперь принято чествовать и ветеранов специальной военной операции. Действительно, почти из каждого коллектива ушли ребята на СВО. И даже те, кто не попал на поле боя, участвуют в восстановлении инфраструктуры в новых российских регионах, что тоже зачастую сопряжено с опасностью. Это хорошо знают сотрудники «Омскэлектро» и других предприятий жизнеобеспечения, участвовавшие в восстановлении города Стаханова в ЛНР, – отметил Жуковский. – Считаю, что почета и уважения заслуживают все побывавшие «за лентой», все, кто вернулся, и все, кому еще приходится воевать. Вниманием и заботой должны быть окружены как сами участники СВО, так и члены их семьи.

Присоединившись к поздравлениям по случаю Дня Победы, председатель Омской областной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова отметила:

– Крайне мало осталось в живых свидетелей военных лет и тружеников тыла, но тем важнее для нас каждый из ветеранов. Это некий стержень от начала века до нынешних времен, объединяющий наш народ. Жить, работать и побеждать мы должны на примере ветеранов. Молодежь, люди среднего возраста видят, в какой непростой ситуации находится сейчас наша страна, и, надеюсь, они понимают, что надо делать. Сохраняя традиции наших героических предков, мы сумеем выстоять и снова победить.

Когда с СВО в коллектив вернулся один из ранее мобилизованных сотрудников, ему сразу же предложили повышение.

– Находясь на фронте, я всегда чувствовал поддержку со стороны родного предприятия. Потом меня очень тепло встретили, сразу предложили должность, о которой я когда-то мечтал. Коллектив относится ко мне хорошо, ну и я, конечно, стараюсь оправдать оказанное доверие, – рассказал бывший штурмовик, а ныне инженер УМиТ «Омскэлектро» Самат Бткеев.

Стоит отметить, что «Омскэлектро» много сделало для обеспечения достойного празднования Дня Победы в городе. Сотрудники предприятия участвовали в благоустройстве и организации систем наружного освещения практически всех памятников и мемориальных комплексов, в частности обновленного омского парка Победы.