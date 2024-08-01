Транспортная компания «Грузовичкоф» стала объектом критики со стороны горожан и регионального оператора «Магнит».

Омский региональный оператор по обращению с ТКО «Магнит» понемногу пополняет рубрику «Экопозор», развернутую на страницах в социальных сетях. В ней выкладываются фото и видео свидетельства нарушений закона «Об отходах производства и потребления» представителями коммерческих компаний. Очередным антигероем рубрики стал представитель транспортной компании «Грузовичкоф». Возчики «Магнита» засняли, как 29 июля на одну из площадок в поселке Магистральном водитель брендированной газели «Грузовичкоф» сбрасывает строительный и бытовой мусор на контейнерную площадку в поселке Магистральном. Между тем по закону крупногабаритные отходы следует оставлять в бункерах или специальных отсеках на площадке, а не рядом с контейнерами, подъездами или на тротуарах.

– В целом бизнес-модель «Грузовичкоф» вызывает много вопросов. Компания берет деньги с омичей за вывоз строительного мусора, свои услуги открыто предлагает на сайте, но вместо того, чтобы законно утилизировать отходы, сваливает их на площадки жилых домов, школ и детских садов, – прокомментировали видео в пресс-службе регоператора. – Это позволяет экономить на бензине, не платить за размещение отходов и получать криминальный доход. О том, что такие действия приводят к переполнению контейнеров, антисанитарии, свалкам и ухудшению экологической обстановки в городе, «Грузовичкоф» не задумывается.

В транспортной компании на критику отреагировали своеобразно, свалив всю вину на водителя. Недавно «Грузовичкоф» объединился с «Юнис-Ладой», и отвечать взялся представитель последнего бренда.

– Водителю данного автомобиля был вынесен выговор и проведен дополнительный инструктаж. Ситуация недопустимая. Вы вправе обращаться в надзорные и правоохранительные органы, – прокомментировали там видеоролик «Магнита».

Регоператор, к слову, советом воспользовался. Несмотря на уверения, что подброс мусора на городскую контейнерную площадку был частной инициативой одного конкретного водителя, в «Магните» установили системность явления. Поскольку услуги «вывоз мусора», «вывоз строительного мусора» и «вывоз старой мебели» доступны для заказа на официальном сайте «Грузовичкоф», представители «Магнита» сделали контрольную закупку. Дальнейшее развитие событий в пресс-службе регоператора описывают так:

– С ним связался оператор компании и назначил время вывоза мусора. Оплата в размере 3950 рублей была переведена путем безналичного расчета. После загрузки мусора в «Газель» сотрудник регионального оператора проследил за машиной – уже буквально за поворотом по ул. Сейфуллина водитель выгрузил мусор на ближайшую контейнерную площадку. Видеоматериалы, полученные в результате контрольной закупки, переданы в надзорные органы для дальнейшего рассмотрения.

В «Магните» добавили, что также готовы предоставить материалы журналистам. В компании призвали всех неравнодушных омичей присоединиться к борьбе со свалками в городе.