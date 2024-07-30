В своих соцсетях «Магнит» будет выкладывать факты нарушения закона «Об отходах производства и потребления» не в меру экономными предпринимателями.

Омский региональный оператор по обращению с ТКО объявил о запуске новой рубрики «Экопозор» на своих страницах в социальных сетях. Речь в ней будет идти как об общих проблемах утилизации отходов, так и о конкретных виновниках скопления мусора на городских контейнерных площадках. Так, на странице ООО «Магнит» в соцсети «ВКонтакте» 30 июля размещен видеосюжет о плачевной ситуации на площадке, расположенной у многоквартирного дома по адресу 11-я Ремесленная, 29. Видно, что она вся завалена крупногабаритным строительным мусором. В «Магните» добавили, что возчики компании также зафиксировали сброс строительного мусора на точке сбора отходов по адресу ул. Пятой армии, 137, а вскоре региональному оператору поступили жалобы на невывоз мусора в систему мониторинга «Инцидент-Менеджмент» на обе площадки.

– Такие ситуации недопустимы и требуют немедленного решения. Отдел экологической безопасности регионального оператора оперативно направил видеоматериалы с геолокацией и датами во все надзорные органы: прокуратуру, природоохранную прокуратуру, департамент контроля администрации города Омска, Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. Очень ждем, что в отношении нарушителей будут приняты меры, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе регоператора.

Юристы компании поясняют, что ситуация на контейнерных площадках свидетельствует о грубом нарушении Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Согласно этому документу, крупногабаритные отходы следует оставлять в бункерах или специальных отсеках на площадке, а не рядом с контейнерами, подъездами или на тротуарах. За обеспечение таких мест отвечает собственник земельного участка, на котором находится площадка, – обычно это УК, ТСЖ в многоквартирном доме или муниципалитет, если площадка муниципальная – в Омске это точки сбора мусора в частном секторе.

Если таких площадок нет, то ответственность за вывоз строительных или растительно-древесных отходов лежит на том, кто проводил опиловку деревьев, кронирование, благоустройство территории или строительные работы. Собственник этих отходов должен вывезти их самостоятельно, потому что они не относятся к ТКО.

– Все чаще в Омске приходится наблюдать на площадках и рядом с ними навалы мусора от торговли – коробки, ящики из-под фруктов, упаковку от окорочков, одноразовую посуду от летних кафе, отходы от разбора построек (теплиц, бань), куски бетона, кирпичи, собранные в мешки, отходы после ремонта офисов, крыш, подъездов, отходы кронирования. Собственники такого мусора не хотят платить за его вывоз самостоятельно, поэтому подбрасывают его населению сами либо за копейки нанимают серых возчиков, которые заворачивают на соседнюю улицу и сваливают этот мусор на ближайшую площадку в частном секторе, – отмечают в «Магните».

В пресс-службе регоператора напоминают, что любой житель Омска может самостоятельно привезти строительные и древесные отходы на площадки временного накопления, которые расположены рядом с мусоросортировочными заводами регионального оператора «Магнит» в Кировском и Ленинском округах. Расплатиться за прием строительных и растительных отходов можно на месте путем безналичного расчета.