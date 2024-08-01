Омск-Информ
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·Общество

Прокуроры обратили внимание на небыстрые работы на образовательном объекте и вмешались в процесс.

Прокуратура Любинского района Омской области обратила внимание и взяла на контроль ремонт здания школы Любинского района. У ведомства возникли сомнения, что объект будет сдан вовремя. Сейчас его готовность составляет 60 %, завершить работы нужно к 31 октября.

Глава прокуратуры Любинского района Дмитрий Лескин проинспектировал ремонт, после чего провел рабочее совещание с представителями муниципального заказчика, подрядной организации, строительного надзора. Он поставил задачу – успеть к обозначенному сроку. Но есть вероятность, что ремонт затянется.

·Общество

Прокуроры обратили внимание на небыстрые работы на образовательном объекте и вмешались в процесс.

Прокуратура Любинского района Омской области обратила внимание и взяла на контроль ремонт здания школы Любинского района. У ведомства возникли сомнения, что объект будет сдан вовремя. Сейчас его готовность составляет 60 %, завершить работы нужно к 31 октября.

Глава прокуратуры Любинского района Дмитрий Лескин проинспектировал ремонт, после чего провел рабочее совещание с представителями муниципального заказчика, подрядной организации, строительного надзора. Он поставил задачу – успеть к обозначенному сроку. Но есть вероятность, что ремонт затянется.