Документ подтверждает, что омский завод полипропилена соответствует всем требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» Комплексное экологическое разрешение (КЭР) обязаны получить все хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на объектах I категории. КЭР включает в себя различные технологические нормативы, в том числе нормативы допустимых выбросов. Новый единый документ заменит собой целый ряд полученных ранее разрешений и будет действовать до 2031 года включительно. Завод полипропилена «Полиом» получил Комплексное экологическое разрешение одним из первых в Омской области.

– Завод внедряет комплекс природоохранных технологий, которые являются частью программы «Чистый воздух». При этом любой проект, реализуемый компанией, оценивается нами в первую очередь с точки зрения экологической эффективности. Вместе с другими лидерами нефтепереработки и нефтехимии нашей страны мы формируем тренд на ответственное отношение к окружающей среде и открытость для общественности, – подчеркнул генеральный директор завода «Полиом» Павел Евдокимов.

Специалисты «Полиома» совместно с независимыми экспертами провели мониторинг источников воздействия, расчет нормативов, разработали программу производственного экологического контроля. После этого документация прошла обязательную проверку Росприроднадзором.

– В соответствии с федеральным законодательством 40 объектов Омской области обязаны перейти на новый регламентирующий стандарт в срок до 1 января 2025 года. В настоящее время Комплексное экологическое разрешение получили только два завода – Омский НПЗ и «Полиом». Эти же предприятия первыми вошли в число участников федеральной программы «Чистый воздух» и являются примером ответственного отношения к вопросам охраны окружающей среды, – сообщил Омский межрайонный природоохранный прокурор Артем Шельманов.

Напомним, что в рамках «Чистого воздуха» «Полиом» уже завершил первый этап экологического развития. Комплекс природоохранных мероприятий позволил предприятию повысить экологическую эффективность более чем на 40 % по сравнению с 2017 годом. Следующим этапом станет модернизация факельной установки. Новое инженерное решение отечественных разработчиков существенно расширит диапазон бездымного горения.