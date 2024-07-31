Праздник будет в духе VKFest.

Омский «Авангард» собирается провести корпоратив для своих сотрудников. Бюджет мероприятия составил до 5 млн рублей. Мероприятие пройдет 18 августа в парке на Королева. На «Семейный фестиваль» придут до 600 сотрудников клуба и до 400 членов их семей.

Планируется, что праздник будет похож на VKFest. Там будут отдельные локации, фудкорт, ведущий, аниматоры, диджей и выступление кавер-групп.

Гости праздника будут питаться по купонам. С его помощью можно получить стридфуд, обед, десерт/фрукты/мороженое и напиток. Также в неограниченном доступе будет вода. Для детей собираются разработать отдельное меню.