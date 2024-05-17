В этом году будет принят новый закон о тишине, действие которого распространяется в том числе на дачи.

В этом году будет принят новый закон о тишине, действие которого распространяется в том числе на дачи.

Крупный омский бизнесмен Виктор Шкуренко решил в этом году не проводить летний корпоратив своих компаний, считающийся самым дорогим в городе. Два года назад предприниматель выложил за праздник для своих сотрудников 20 млн рублей, что сопоставимо с бюджетом Дня города.

Причиной переноса корпоратива на декабрь стал обновленный закон о тишине, который примут на федеральном уровне в этом году. Он будет распространяться в том числе на дачные участки, а корпоратив Шкуренко проходит на площадке неподалеку от СНТ, расположенных вдоль Сыропятского тракта.

– Закон расширил понятия о тишине на дачные участки, не только на жилье, поэтому у нас нет понимания, как это будет работать, – цитирует предпринимателя портал НГС55.

Когда и где состоится праздник, не уточняется.