Глава фонда «Духовное наследие» выразил сомнения, что родственники лидера «Гражданской обороны» согласятся увековечить память о нем.
Президент фонда «Духовное наследие», экс-губернатор Леонид Полежаев вновь затронул тему установки памятника музыканту и лидеру «Гражданской обороны» Егору Летову.
– В перспективе, может, доберемся и до увековечивания очень незаурядной личности Егора Летова, – выразил надежду Полежаев. – В 90-х годах жизнь не исчерпывалась созданием новых предприятий. Это была и эмоциональная мощнейшая перезагрузка общества. Творческая в том числе. Появилось очень много имен. Почему бы об этом не вспомнить? Это тоже часть нашей тревожной жизни, нашей культуры, нашего бытия. Люди не только строили мосты, выращивали кур, сеяли хлеб, но и еще и искали какие-то новые творческие возможности. И Летов – это очень яркий выразитель настроения эпохи.
Однако глава «Духовного наследия» сомневается, что родственники артиста поддержат эту идею.
– У Егора Федоровича есть близкие. Поэтому не исключаю, что вторжение с такой инициативой в жизнь их семьи может показаться бестактным. У них, возможно, свои представления о памяти, может, они не хотят ее делать публичной, – рассуждает Полежаев. – А может, им будет интересно. Тогда я с большой радостью приму в этом участие, и мы сделаем Егору Летову памятник, который будет отражать характер личности и самой эпохи.
Президент фонда впервые высказывал мысль о необходимости установки памятника Егору Летову в прошлом году.