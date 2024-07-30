Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В суде она не признала свою вину.
Мировой судья в Первомайском судебном районе Омска вынес приговор руководительнице ООО «Центр реабилитации Рассвет» и ООО «Парк Отель Рассвет» Нателе Полежаевой. Ее признали виновной в невыплате зарплат с марта 2017 года по февраль 2020 года.
Она задолжала работникам около 2 млн рублей. По версии следствия, эти деньги предпринимательница тратила в личных целях. Однако вину в суде она не признала.
В наказание Полежаеву оштрафовали на 500 тыс. рублей. Отметим, что два года назад Полежаеву уже судили за аналогичные преступления. Тогда ее оштрафовали на 350 тыс. рублей.
·Экономика/Бизнес

В суде она не признала свою вину.
Мировой судья в Первомайском судебном районе Омска вынес приговор руководительнице ООО «Центр реабилитации Рассвет» и ООО «Парк Отель Рассвет» Нателе Полежаевой. Ее признали виновной в невыплате зарплат с марта 2017 года по февраль 2020 года.
Она задолжала работникам около 2 млн рублей. По версии следствия, эти деньги предпринимательница тратила в личных целях. Однако вину в суде она не признала.
В наказание Полежаеву оштрафовали на 500 тыс. рублей. Отметим, что два года назад Полежаеву уже судили за аналогичные преступления. Тогда ее оштрафовали на 350 тыс. рублей.